Gratis LEGO Ninjago voor iedereen, voor elk platform

On the House! Iedereen op de wereld mag een gratis game toevoegen aan hun digitale bibliotheek. LEGO Ninjago Movie Videogame is gratis voor Playstation 4, Xbox One en PC via Steam.

Iedereen kan de game gratis toevoegen via de desbetreffende digitale winkel. De game is voor altijd van jou indien je deze vóór 22 mei voor helemaal nop afrekent in de digitale winkel. Zoek vooral niet verder want hier heb je alle linkjes naar de desbetreffende winkels. Je kunt hem dus zelfs drie keer toevoegen aan je bibliotheek!

“Ga op zoek naar je innerlijke ninja in de gloednieuwe LEGO NINJAGO Movie videogame! Speel als je favoriete ninja’s Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya en Master Wu om hun thuiseiland Ninjago te beschermen tegen de kwaadaardige Lord Garmadon en zijn haaienleger. Word de Ninja-behendigheid meester door over muren heen te rennen, hoog in de lucht te springen en het op te nemen tegen de vijanden van Ninjago om een hoger niveau te behalen en de vechttechnieken van je ninja te verbeteren. Alleen in de LEGO NINJAGO Movie videogame beleef je de film in 8 omgevingen vol actie, elk met een unieke uitdagings-dojo. Met de strijdkaarten kun je het bovendien opnemen tegen vrienden en familie in wedstrijden voor maximaal vier spelers!”

Zeg maar dankjewel Sinterklaas! Ga jij dit weekend aan de slag met je gratis game, of zet je de kids achter deze LEGO game zo dat jij lekker ongestoord je eigen ding kunt gaan doen? Laat het ons vooral weten! Helaas niets voor de Nintendo liefhebber, gelukkig voegt Nintendo gratis nieuwe Nintendo Switch Online titels toe!