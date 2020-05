Nintendo Switch Online gaat nieuwe games toevoegen

Nintendo Switch Online krijgt binnenkort 4 nieuwe NES en SNES games erbij. De games zullen op 20 mei beschikbaar zijn voor Online members. De vier nieuwe games zijn: Operation Logic Bomb, Wild Guns, Rygar en Panel de Pon.

Nintendo Switch Online-leden kunnen vanaf 20 mei aan de gang gaan met 4 nieuwe games. Nintendo gaat namelijk 2 nieuwe NES en 2 nieuwe SNES games toevoegen aan de gratis game line-up. De games die toegevoegd worden zijn: Operation Logic Bomb (SNES), Wild Guns (SNES), Rygar (NES) en Panel de Pon (NES). Deze spellen zullen voor iedereen die een Nintendo Switch online abonnement heeft beschikbaar zijn om te spelen. Het Switch Online abonnement kost 20 euro per jaar en geeft je de mogelijkheid om al je games online met en tegen vrienden te kunnen spelen. Naast deze online speelfunctie biedt het abonnement ook een bibliotheek met verschillende NES en SNES games. Voor gamers die het echte nostalgische gevoel willen ervaren, biedt Nintendo ook Switch compatibel NES controllers aan.

4 nieuwe games

Op 20 mei kunnen we aan de gang met 4 nieuwe titels via Nintendo Switch Online. Wat voor games zijn dit? De eerste game is Operation Logic Bomb: een action single-player game voor de SNES waarin je een laboratorium moet bevrijden. Het tweede spel is: Wild Guns, een single-player en cooperative multiplayer space western shooter gallery. De derde game is Rygar: een fantasy action-adventure platform game, die is begonnen als een Arcade game. Het vierde spel is Panel de Pon: een action puzzle game waarin spelers puzzels moeten oplossen en tegelijkertijd het puzzelproces van hun tegenstanders moeten dwarsbomen. Deze 4 games zijn weer een nieuwe toevoeging aan de NES en SNES bibliotheek van het Nintendo Switch Online abonnement. Volgende maand zullen er waarschijnlijk weer nieuwe titels verschijnen.