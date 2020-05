Ubisoft heeft nog een laatste AAA game in petto

Ubisoft heeft een line-up van in ieder geval nu tot maart 2021 gepubliceerd. Hier zitten de titels in die we al vaker gezien hebben. Denk hierbij aan Watch Dogs: Legion en meer! Maar, er ligt nog een onbenoemde titel op de loer?

Ubisoft laat in de sheet zien dat Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine en Gods & Monsters allemaal gepland staan voor in ieder geval maart 2021. Maar daaronder staat nog iets bijzonders, iets om over te speculeren. Beneden de titels staat namelijk nog een niet aangekondigde AAA game. Welke game kan dit zijn?

Nu kunnen er een aantal titels door je hoofd gaan. Is het Splinter Cell? Is het Far Cry? Is het Rayman 4??? Far Cry 4 en 5 verkochten als warme broodjes en het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste Splinter Cell, Sam Fisher, waar ben je man?! Ubisoft heeft natuurlijk ook nog ergens Beyond Good & Evil 2 gepland staan. Buiten dat zijn er de jaarlijkse games zoals Just Dance. Alsof dat nog niet genoeg is, staan ook games als Roller Champions op de planning.

Wat het ook gaat zijn, de E3 periode komt eraan vol online aankondigingen. Ubisoft zal binnenkort wel met meer informatie komen over huidige games en misschien wel de nieuwe titel aankondigen? We zullen het meemaken!

Welke game denk jij dat het gaat zijn, wat heeft Ubisoft voor ons in petto? Laat het ons weten in de reacties op Facebook of hier beneden!