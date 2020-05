Nioh 2 ontvangt photo mode en DLC info

Het spel Nioh 2 heeft vandaag een update ontvangen, waarin spelers gebruik kunnen maken van de nieuwe photo mode. Naast photo mode zijn er vandaag ook nieuwe missies bijgekomen.

Met de release van photo mode kan je in Nioh 2 als een fotograaf te werk gaan. De modus biedt opties aan zoals verschillende filters, lighting, tinten, image exposure en graduatie. Het maakt dus niet uit wat voor soort foto jij als speler wilt maken, met de beschikbare opties is voor iedereen wel wat.

Naast de photo mode is er meer informatie vrijgegeven over de opkomende DLC genaamd The Tengu’s Disciple. De DLC zal uitkomen op 30 juli, Team Ninja heeft plannen om in totaal drie DLC te ontwikkelen voor de game.

In de DLC kan je verwachten dat je tegen nieuwe bazen komt te staan, andere soorten Yokai tegenkomt, Guardian Spirits krijgt en natuurlijk nieuwe skills, armors en wapens verschijnen. Naast dat zal ook een nieuwe moeilijkheidsgraad komen en meer end game content.

De patch notes zijn als volgt

• FIXES

-Fixed gameplay crash issues

-Fixed framerate drop problem

-Adressed stuttering and lag issues

-Performance and stability improvements

-Various under the hood fixes

• ADDED-

BASIC GAME SETTINGS OPTIONS

-Display Melee Weapon

-Display Ranged Weapon

-Display Blood Splatter on Player

• MENU OPTION

-Photo Mode

• ADDED MISSIONS

-Twilight Mission “Mountain of the Dark Lord”

• Online Missions

All missions below are a new type of mission called “Online Mission”. The twilight Mission is unconfirmed as an Online Mission.

-Shadow Mission “The Chinese Bellflower Dagger”

-Shadow Mission “The Child Prodigy’s Invitation”

-Shadow Mission “A Strong Bond”

-Twilight (Region)Mission “Farewell to the Past”

-Afterglow Mission “Winds of Ruin”

-Afterglow Mission “The Trustworthy”

-Afterglow Mission “Wave of Terror”

-Afterglow Mission “Calamity’s Pulse”

Het spel is per direct beschikbaar op de playstation 4

Ben jij er nog niet helemaal uit of de game wat voor jou is, lees dan de ervaringen van onze college Jordy in zijn Review