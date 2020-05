Ghost of Tsushima zal niet veel GB innemen

Ghost of Tsushima werd tijdens de State of Play vorige week flink in de spotlight gezet. Nu is er nog een klein nieuwtje over de game, namelijk de file size voor de Playstation 4.

Ghost of Tsushima is zeer zeker adembenemend op grafisch gebied en de gameplay zag er ook echt goed uit. Hoe de game uiteindelijk zal worden is natuurlijk nog onzeker, maar de lat ligt hoog bij veel potentiële fans! De 18 minuten aan gameplay zag er dus tof uit. Maar, hoe groot zal de game worden? Nou, Tsushima zal onze PS4 minimaal 50 GB kosten. Dit plaatst de game in ongeveer dezelfde grootte als Days Gone. 50 GB voor een open wereld game is netjes, er zijn genoeg games die veel meer geheugen van jouw PS4 opeisen.

Voor de lancering op 17 juli, zal er nog wel een Day One patch verschijnen. Deze zal niet ontiegelijk groot zijn, maar zorg dat je genoeg ruimte vrij hebt op launch! Kijk jij al uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties op Facebook of hier beneden! Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening.

Sucker Punch’ Ghost of Tsushima zal op 17 juli 2020 verschijnen, exclusief voor de Playstation 4.