Laatste The Binding of Isaac DLC vertraagd

Indie game ontwikkelaar Edmund McMillen, ook wel bekend van spellen zoals Super Meat Boy, The End is Nigh en The Binding of Isaac. Heeft een update geplaatst over opkomend games en uitbreidingen.

McMillen brengt ons zowel goed als slecht nieuws. De allerlaatste uitbreiding voor de The Binding of Isaac genaamd Repentance is helaas dankzij Corvid-19 vertraagd. Maar om de sfeer toch nog een beetje positief te houden, is de nieuwe game Mewgenics in actieve ontwikkeling.

Volgens McMillen was het doel om de uitbreiding voor het einde van de zomer van 2020 uit te brengen. Helaas heeft de huidige epidemie roet in het eten gegooid. Mcmillen belooft wel dat hij al zijn kracht gaat inzetten om de beloofde release datum te behalen. Voor de Repentence uitbreiding zijn nog niet alle onderdelen af, er moeten nog verschillende bazen, cutscenes en items geïmplementeerd worden.

1. Repentance is obviously still in development. we are quite far along, but still need to add a few more bosses, items, a cutscene or 2 and bonus things youll shit your ass about. our goal was end of summer, but due to the lag caused by the pandemic it may take longer. pic.twitter.com/oZWp5K6K8C — Edmund McMillen (@edmundmcmillen) May 18, 2020

Als het gaat over status van de aankomende game Mewgenics, laat Mcmillen weten dat hij de game nog steeds en volle ontwikkeling is. Sterker nog, hij laat een screenshot zien waarop een turn-based gevecht te zien is tegen een blobbige kat baas.



Bekende ontwikkelaars zoals Tyler Glaiel die gewerkt heeft The End is Nigh werkt aan dit project als programmeur. Krystal Fleming een graphical artist die gewerkt heeft The Binding of Isaac Afterbirth is ook van de partij.

Als laatste hebben zowel The Binding of Isaac: Four Souls en The Legend of Bum-bo nog updates ontvangen. The mega uitbreiding voor het voorlaatste begint met ontwikkeling zodra de Repentance DLC af is.

Bum-bo zal ook nog een Switch en IOS port krijgen.

The Binding of Isaac: Repentance is dus nog in ontwikkeling maar kan mogelijk zijn release datum van zomer 2020 missen. Mewgenics zal uitkomen op de PC en The Legend of Bum-bo zal een Switch en IOS port ontvangen.