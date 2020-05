Preview: Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave

Eerder deze week gaven wij al aan de nieuwe season voor Rainbow Six Siege gespeeld te hebben. Nu mogen we eindelijk meer informatie delen en onze mening geven!

Operation Steel Wave is het tweede seizoen voor jaar 5. Siege is nog steeds op volle toeren en dat laten ze wederom blijken. Steel Wave voegt twee operators toe, een map re-work en nog veel meer! Bekijk de launch trailer hier beneden.

Ace

Siege voegt iedere season een nieuwe aanvallende en een nieuwe verdedigende operator toe. Ditmaal is dat onze Noorse egotripper Ace. Deze kerel is misschien wel de meest zelfverzekerde operator die de game zal betreden. Maar, hij heeft dan ook de skills om zijn ego te waar te maken. Ace is een hard breacher met zijn gadget: S.E.L.M.A. Deze sticky grenade kan tot wel driemaal een flink gat maken in reinforced walls. Hij maakt 1 tik, gaat vervolgens door naar de tweede en dan de derde. Eer dat hij bij de derde tik is, kan zijn team door de eerder verstevigde muur heen klimmen. Maar, het kleinste beetje damage na de 1e tik stopt de breach van verdergaan. Hij is een medium speed en medium armor en maakt gebruik van de AK12 AR en de M1014 SG.

Melusi

Aan de andere kant van de map maakt Melusi haar introductie. Melusi is Zuid-Afrikaans en gespecialiseerd in geluid. Zij heeft haar Banshee gadget. Deze plakt ze aan de muur en zo maakt zij het moeilijk voor de vijanden om binnen te treden. Hoe dan? Nou, als een attacker in de buurt van haar Banshee komt, dan gaat deze ‘schreeuwen’ en zo zal de aanvaller ook langzamer gaan lopen en schieten. De Banshee is vatbaar voor explosieven en fysieke aanvallen. Melusi is een 3 speed 1 armor operator. Zij maakt gebruik van Hibana’s Super 90 SG en de T5SMG SMG.

Road House

De inwoners van House wilde hun huis een beetje opfleuren met het Steel Wave seizoen. Zo worden verschillende kamers huiselijker gemaakt, zijn er minder ingangen en worden er gangen toegevoegd. In de garage is nu nog maar 1 poort ‘open’. De linkse poort is afgesloten. De speelkamers zijn wat roziger gemaakt en er zijn her en der wat quality-of-life veranderingen aan de map gegeven. Naar mijn mening is de map er zeker beter op geworden. Ook zijn de veranderingen niet te intens, zoals dit in het verleden wel eens kon voorkomen. House blijft daarentegen een casual map en zal voorlopig nog geen ranked gaan zien.

Er is meer!

Siege zou Siege niet zijn met een aantal toevoegingen en buffs/nerfs. Zo is er een nieuwe gadget de game in getreden: het Proximity Alarm. Dit alarm gaat piepen als een magnetron die net speed heeft gehad, wanneer een attacker in de buurt komt. Dit lijkt op de Banshee, denk je dan? Nou, de attackers worden niet vertraagd door dit Proximity Alarm. Daarin onderscheid de gadget zich vooral. De toevoeging leek voor mij eerst dubbelop, maar als je ermee speelt dan merk je dat dit niet echt het geval is en dat de gadget lekker in de game past. Ook is het aan Amaru om hopelijk meer gespeeld te worden. Haar harpoen zal nu een hatch breken als ze naar boven komt. Maar pas op het laatste moment, zodat zij net die grotere verrassing kan bieden.

Operation Steel Wave is een interessant seizoen. Het voegt minder toe dan sommige andere seizoenen als je het hebt over quality-of-life, maar behoud daarentegen de balans stukken beter. De map re-work is niet te heftig, maar drastisch genoeg om de gameplay frisser en tactischer te maken. De twee nieuwe operators, al ben ik meer een fan van Ace dan Melusi, voegen beiden weer iets unieks toe. Wederom lijkt dit op een uniek seizoen, zien wij jouw online? Laat het ons weten in de reacties op Facebook of hier beneden!