Play! Pokémon organiseert digitale Pokémon Players Cup

Spelers over de hele wereld kunnen zich aanmelden om Pokémon meester te worden. Deelname is mogelijk via verschillende soorten spellen en manieren. Winnaars maken kans om af te reizen als deelnemer naar internationale kampioenschap-wedstrijden.

Spelers van onder andere de Pokémon Trading Card Game, Pokémon Sword en Shield en Pokkén Tournament DX kunnen deelnemen aan deze online wedstrijden die in juli 2020 al van start gaan.

Pokémon meester worden

Zodra de Pokémon Players Cup van start is gegaan speel je in twee rondes. De eerste ronde die in juli plaats vind speel je een eliminatie ronde. Dit gebeurt in verschillende ratingcategorieën. De beste spelers blijven vervolgens over. In augustus vind de tweede ronde plaats waarbij alleen de winnaars overblijven. Zij worden vervolgens gekroond tot kampioen van de Players Cup. De winnaar ontvangt een Travel Award voor een toekomstig International Championships-event. Deze zijn onderdeel van de reguliere Play! Pokémon kampioenschappen.

Voordat je deel kan nemen aan dit evenement moet je je wel eerste even kwalificeren. Maar hoe doe je dat?

Sword & Shield

Denk jij de beste Sword & Shield speler te zijn? Dan kan jij je tussen 21 en 24 mei kwalificeren voor de Players Cup tijdens de International Challenge van mei 2020. Als je bij de top 256 spelers van Europa zit, wordt je toegelaten tot de Players Cup. Als je zo ver bent, moet je wel nog even je Nintendo account koppelen met je Pokémon Trainer Club-account.

Trading Card Game

Je kan niet zomaar mee doen aan deze Players Cup. Trading Card Game Online spelers moeten zich kwalificeren via hun rank in de ranglijsten van juni. Heb jij het in je om de kaarten naar je hand te draaien? Misschien bevat de nieuwe uitbreiding wel een aantal troef?

Pokken Tournament DX

Binnenkort volgt er meer informatie op Pokémon.com over de inschrijvingen voor Pokkén Tournament DX spelers.

“Pokémon-toernooispelers vormen een zeer speciale community, en we kunnen niet wachten tot spelers virtueel de strijd met elkaar aangaan in de Pokémon Players Cup”, aldus Colin Palmer, Vice President Marketing bij The Pokémon Company International. “Met het opschorten van de normale Play! Pokémon-toernooien op locatie hopen we ook in de Pokémon Players Cup hevige gevechten en de legendarische sportiviteit van de community terug te zien.”

Kortom is dit het moment om jezelf klaar te stomen om (digitaal) Pokémon meester te worden. Geef jij je op?