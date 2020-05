Rockstar Games overschat zich met gratis GTA V

Rockstar Games heeft zich overschat met het gratis maken van GTA V. Na een teleurstellende release van Red Dead Redemtion 2 waarbij er veel problemen waren, gaat de studio weer de fout in met het gratis maken van Grand Theft Auto V. Hoewel GTA V al bijna zeven jaar oud is, blijft het velen verbazen dat er nog steeds wat mis kan gaan met een game zoals dit. Je zou denken, na de moeizame start van RD2, komt het vast goed met de gratis release van GTA V.

Grand Theft Auto V is de recentste game van de franchise. We zitten na de release van Red Dead Redemption 2 vol spanning te wachten op de opvolger van Rockstar Games. Maar om die wachttijd wat te overbruggen, vond de studio het een goed idee om GTA V gratis te maken via de Epic Games Store. Dit werd met veel gejuich ontvangen en de PC spelers gingen massaal aan de slag om de game binnen te halen en te downloaden. De rush was zo groot dat de Epic Game Store er twee keer uit lag. Nu is dit niet een heel groot probleem, aangezien je de game alsnog kon halen als je een beetje geduld had. Sterker nog als je game nog niet geclaimed heb kan je dat nu alsnog doen zonder enige vorm van problemen.

Echter het probleem met Grand Theft Auto V komt wanneer je de game online wilt spelen. Velen hebben de storymode al eens een keer gespeeld en willen zich wagen in de online omgeving van GTA. En daar beginnen de problemen. Rockstar Games heeft weer eens verkeerd ingeschat hoe populair hun games eigenlijk zijn. Vanaf moment dat de game gratis was kampen de servers met problemen. Een massale toestroom van spelers zorgen ervoor dat de huidige capaciteit van de servers het niet aan kunnen. Gisteren werd het pas duidelijk voor de studio wat een impact dit had en hebben ze acties ondernomen. De online omgeving draait inmiddels iets beter maar nog steeds niet optimaal. Laten we hopen dat Rockstar Games opschiet met het uitbreiden van zijn capaciteit.