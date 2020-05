Next-gen: Sony werkt aan sterke PS5 line up

Next-gen plannen liggen op schema. Sony president en CEO Kenichiro Yoshida heeft de plannen voor een sterke line up bekend gemaakt in een vergadering.

Volgens Yoshida gaat de PS5 DualSense controller met grotere snelheden, betere sensory perceptions en 3D geluid er voor zorgen dat spelers een veel betere game ervaring krijgen met de next-gen console games.

Die games zullen door zowel first als door third party developers gemaakt worden. Sony is dan ook van plan een deel van de line up binnenkort te onthullen.

het bedrijf zegt weinig last te hebben gehad van moeilijkheden die door de situatie om het corona virus heen hadden kunnen optreden. Volgens Sony hebben zij, maar ook partner studios, geen last ondervonden.

In een recente tech demo zagen we indrukwekkende beelden van de next-gem mogelijkheden. Of deze mogelijkheden benut zullen worden weten we nog niet. Het kan natuurlijk weer de andere kant op gaan.

Sony benadrukt zelf dat het nog te vroeg is om de marketing campagne tegenover die van Microsoft te zetten. De plannen voor de PS5 worden dan ook pas in Juni bekend gemaakt. In de financiële resultaten van het afgelopen jaar werd al bekend dat de plannen voor een release tijdens de feestdagen nog steeds op schema liggen.

Het gaat dan ook goed met Sony. De Playstation Now service, die in Oktober van vorig jaar een gereduceerde prijs kreeg, heeft onlangs een mijlpaal van meer dan 2.2 miljoen gebruikers bereikt. Sony verlaagde de prijzen om beter in de markt te staan tegenover de concurrentie en beloofde elke maand blockbuster games voor een gelimiteerde tijd toe te voegen. Deze maand zijn dat Rainbow Six Siege en The Evil Within 2.

Wij zijn in ieder geval razend enthousiast en benieuwd naar de plannen van Sony. Ga jij zelf op release aan de haal met de PS5? Laat het ons weten in de reacties.