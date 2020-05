Mafia 2 Definitive Edition gameplay gelekt

Oepsie! Het lijkt er op dat de Australische Playstation Store iets te voorbarig was met het online plaatsen van de Mafia 2 Definitive Edition. Een snelle Jelle heeft zijn slag weten te slaan en de game bemachtigd. De eerste gameplay beelden zijn al uitgelekt.

Aangezien de persoon in kwestie de game eerder heeft weten te bemachtigen en spelen duidt de reveal van vandaag op een directe release. Screenshots uit de Playstation Store tonen een release van 19 mei voor zowel de trilogie als de losstaande delen van 2 en 3 in een ‘definitief’ jasje. Mafia 2 Definitive Edition wordt voor $49,95 aangeboden. Hetzelfde geldt voor de Definitive Edition van deel 3. De trilogie in bundel kost $99,95. De meest ‘voordelige’ deal dus als je ze alle drie wilt spelen.

Neem snel een kijkje naar bovenstaande beelden voordat 2K besluit er een stokje voor te steken en ze offline te laten halen. Zet ook even het geluid van je koptelefoon iets zachter als je je oren lief hebt.

Amanhã a 2K vai divulgar + detalhes de Mafia Trilogy, incluindo que o lançamento de Mafia II e III Definitive Edition já será nessa terça-feira mesmo Mas como na PS Store Australiana as coisas sobem geralmente um dia antes, esses jogos já estão disponíveis pra compra por lá pic.twitter.com/52j7cNtUq8 — Felipe Mesquita (@felipe_mgm) May 18, 2020

Hierboven de screenshots van de store pagina’s uit de Playstation Store met de getoonde prijzen voor de losse games en de games in de trilogie bundel. Om 18:00 gaat 2K de volledige Mafia Trilogy onthullen waarna we hopelijk ook snel aan de slag kunnen met deze games.