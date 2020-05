Olav Mol verzorgt commentaar in F1 2020

F1 2020 komt steeds dichterbij en voor ons koude kikkerlandje kan het er niet rooskleuriger uitzien. Waar we in de realiteit helaas niet kunnen genieten van Zandvoort en het commentaar van F1-commentator, Olav Mol. Kunnen we dat binnenkort wél.

Vandaag heeft Codemasters officieel onthuld dat Olav Mol de Nederlandse commentator zal zijn voor de F1 2020 videogame.

De Nederlandse verslaggever klinkt voor iedereen bekend in de oren. Zelfs voor de niet F1-liefhebbers zal zijn stem uit duizenden te herkennen zijn. Hij is namelijk al sinds 1991 verslaggever bij de F1 sport. En heeft inmiddels meer dan 500 races voorzien van deskundig commentaar. In 2016 werd zijn commentaar bekroond met de The Koomen award, de prijs voor het beste sportverslag. Deze werd toegekend na zijn verslag van de race in Barcelona waar Max Verstappen voor het eerst een Grand Prix won.

“Het was een flinke uitdaging maar ook ontzettend leuk om ook in F1® 2020 het verslag te mogen doen. Niet alleen is F1® erg populair in Nederland door het succes van Max Verstappen en de terugkeer van het Circuit Zandvoort op de racekalender, maar is de sport virtueel, met miljoenen spelers, ook populairder en realistischer dan ooit. Om als commentator dan ook onderdeel te zijn van de grootste racegame ter wereld is voor mij een enorme eer”,­ zegt Olav Mol. “Met het toevoegen van Olav Mol aan de officiële F1® videogameserie laten we onze toewijding zien om een volledige authentieke en realistische ervaring te bieden. Naast de terugkeer van de Dutch Grand Prix op het vernieuwde Circuit Zandvoort en de enorme populariteit van Max Verstappen zijn we erg enthousiast om Olav Mol met zijn iconische en herkenbare stem toe te voegen aan ons team”, voegt Lee Mather, F1® Franchise Game Director bij Codemasters hieraan toe.

Formule 1 2020 ligt vanaf 10 juli in de (digitale) schappen voor Playstation 4, Xbox One, Windows PC en Google Stadia. Voor het eerst volledig in het Nederlands speelbaar.