‘Call of Duty 2020 krijgt ondertitel Black Ops Cold War’

Call of Duty 2020 is weer in handen van Treyarch. De bekende Activision studio die werkt aan de Black Ops serie voor de Call of Duty franchise. Call of Duty voor dit jaar zou een terugkeer zijn naar de roots van de sub-serie.

Cold War suggereert een terugkeer naar de koude oorlog, een zelfde soort setting als de eerste Black Ops game. Dat staat in lijn met voorgaande geruchten over een soft reboot van de Black Ops sub-serie. Een bekende lekker onthulde de subtitel in een Tweet waarin hij de boxart van de originele game plaatst met de ondertitel ‘Cold War’.

Eurogamer bevestigde de naam van de game niet lang nadat de Tweet verscheen.

Het zou de meest voor de hand liggende timing zijn voor een soft reboot van de Black Ops serie. Hier mee volgt Treyarch dezelfde route als Infinity Ward met de Modern/future Warfare reeks. Modern Warfare uit 2019 is de meest succesvolle Call of Duty game tot nu toe. Het lijkt er op dat de nieuwe Call of Duty ook wordt geteased in Warzone. In de map zijn oude nucleaire bunkers verscholen die langzaam open gaan om meer informatie te onthullen. Als we de trend van Call of Duty onthullingen opvolgen is deze tijd van het jaar een prima aansluiting op voorgaande Call of Duty onthullingen.