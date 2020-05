The Last of Us 2 krijgt eigen Playstation 4 editie

Limited Editions is iets wat Sony vaak doet met exclusieve releases. Nu, vrij kort voor de next-gen, krijgt The Last of Us Part II ook een eigen PS4 design. Dit maal iets minimalistischer, maar daardoor heel strak.

De meesten van ons tellen alsnog af op de dag wat wij The Last of Us 2 in handen kunnen krijgen, zodat we er eindelijk achter komen hoe Ellie en Joel hun leven vervolgen. De game zelf zal op 19 juni 2020 verschijnen. Maar, er is nog een verrassing bijgekomen. De game krijgt namelijk haar eigen Limited Edition Playstation 4 Pro. Sony is altijd van de strakke designs geweest, dat bleek wel toen de Death Stranding Edition verscheen. Maar, dit maal komen er geen gekke extra kleuren bij, maar een ingegraveerd design.

Deze speciale editie behoudt gewoon het matte design van de PS4 Pro. Het gegraveerde design is de tattoo die Ellie in de game op haar arm heeft staan. De game komt met een gelimiteerde editie controller, met het logo op de Touchpad. Ook zit het blad op de rechter thumbgrip. Ook komt de editie met de game zelf, in een mooie strakke steelbook. Als laatst zit er een 2TB Hard Drive bij. De controller is ook los te koop. Er zal ook een speciale headset uitkomen, een Limited Edition Gold Wireless Headset.

De Limited Edition PS4 Pro zal op 19 juni uit gaan komen, samen met de game. Bekijk het design van de consoles en alle accessoires hier beneden! Laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden of op Facebook.