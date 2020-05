Het lopende Overwatch Anniversary Event!

Overwatch heeft nog maar een paar dagen zijn Anniversary Event waar we aan deel kunnen nemen. Dat betekent nog maar een paar dagen voor alle toffe games, skins, sprays en al die andere leuke cadeaus uit de lootboxen!

Ieder jaar heeft Overwatch een aantal evenementen met speciale attributen zoals goodies en spel opties. Zo kan je met dit event los met oude bekende spellen! Brawls zoals ze heten. Deze zijn normaal alleen speelbaar bij de desbetreffende events. Zoals de Halloween Terror met dokter Junkenstein. Deze modus is normaal alleen te spelen met het Halloween Event, maar tijdens het Anniversary event zijn alle oude bekenden te spelen. Duik het spel in met online spelers van over de wereld of trommel je game vrienden op om duizend waves aan robot zombies te knallen. Of leef je uit met de Retribution brawl en leer meer over de Blackwatch. Op de website van Overwatch kan je het schema zien welke dagen welke brawl te spelen zal zijn.

Ook zijn er weer verschillende uitdagingen te spelen zodat je speciale skins, sprays en icons kan winnen. Deze zijn vaak niet te krijgen in de shop. Wanneer je gaat spelen, Quick Play of een spel uit de Arcade, win je hopelijk soms een spel. Wanneer je drie spellen wint krijg je een speciale Icon, welke hangt van de challenge af. Mocht je het voor elkaar krijgt om zes games te winnen ontvang je een speciale spray. Mocht je haar nou goed zitten en win je gewoon negen games, dan win je de speciale skin! Iedere keer kunnen de challenges anders zijn, houd ze dus goed in de gaten!

Tot slot zijn er natuurlijk skins, icons, sprays, emotes en nog meer te verdienen. Zoals bij ieder Overwatch Event! Maar, bij dit event kan je ook oude skins en dergelijke kopen in de store. Skins die normaal alleen bij de bijbehorende events te krijgen zijn, zijn nu beschikbaar! Mocht je dus een kerstskin hebben gemist is dit dus je kans hem alsnog te halen. Hier onder het officiele Event filmpje. Zo kan je even spieken welke skins jouw voorkeur hebben! Het event duurt tot 9 juni, dus wees er snel bij.

