Riot Games Valorant wordt op 2 juni gereleased

Vandaag tijdens de SummerGameFest was het tijd voor Riot Games om een nieuwe aankondiging te maken omtrent Valorant. Er werd tijdens de stream gelijk geopend met een release datum. Op 2 juni wordt de game volledig uitgebracht voor iedereen. Dit is veel eerder dan de verwachte release datum die eerst gepland stond voor ergens in de zomer. Voor iedereen die nog geen beta key heeft weten te bemachtigen, nog een paar weekjes geduld en dan kunnen jullie ook aan de slag.

Valorant is al ontzettend populair als competitive shooter. We zien diverse pro spelers van andere shooters al de overstap maken naar de nieuwe game van Riot Games. De beta verliep tot nu toe zo goed, dat Riot Games ervoor heeft gekozen om de game eerder uit te brengen dan op de planning stond. Daarnaast is er door het team ook heel erg hard gewerkt aan de game. Op release dag van de game zijn er nog extra nieuwe dingen te verwachten. Zo zal er een nieuwe agent en een nieuwe map bijkomen met de release. Daarnaast komt er ook een nieuwe gamemode die korter zal zijn dan de gamemode die je nu kan spelen in de beta.

Naast nieuwe game content worden de server capaciteiten flink uitgebreid en is ook de nummer één prioriteit bij Riot Games omdat gelijk goed te regelen. “Our goal has always been to bring VALORANT to as much of the world as soon as possible, so we’re hyped to be able to do so on June 2,” said Anna Donlon, Executive Producer of VALORANT at Riot Games. “The team looks forward to starting our decades-long commitment to servicing the global VALORANT community. This is just the beginning of our journey together.” Wij waren al razend enthousiast over de nieuwe game van Riot Games. In onze review van de beta kan je precies lezen wat wij van de game vonden.