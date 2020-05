Nieuwe screenshots en trailers Serious Sam 4

Serious Sam 4, de prequel in de serie brengt ons chaos op geheel nieuwe wijze. Spelers zullen hun weg moeten banen door Mental’s minions. De welbekende headless kamikaze komt ook weer voorbij.

Serious Sam 4 spelers zullen een hoop nieuwe enemies tegenkomen. Bijvoorbeeld de processed en de belcher. In de screenshots en trailer krijgen we een goede indruk van de graphics, de fps en natuurlijk de bekende fps gameplay.

Serious Sam 4 zal ook een 4 player co-op mode bevatten. Deze stelt spelers in staat om zowel primary als side missions met aangepaste moeilijkheidsgraden aan te pakken. Bijzonder is vooral de Legion system en de battlefield die vol vijanden zit.

Opvallend is de release date. De game verschijnt namelijk in augustus op steam en stadia. De game komt echter pas in 2021 uit op de xbox en playstation systems. Dat zal na exclusiviteit van de Stadia en Steam zijn. Google heeft het namelijk voor elkaar gekregen een deal te maken met Devolver Digital en Croteam, de bedrijven achter Serious Sam 4.

Dat heeft waarschijnlijk iets te maken met een developer die nu in het Stadia team zit, maar ook met de engine van de game. De serious engine is gebouwd op Vulkan, die weer een stuk makkelijker naar Stadia te brengen is.

Google lijkt alles te doen om er voor te zorgen dat de Stadia weer gaat meedoen op de markt van gaming consoles. Hoe dat gaat uitpakken met Serious Sam 4 is niet duidelijk. Veel fans lijken minder blij met het nieuws of wachten tot de game op andere systems uitkomt. De vraag is natuurlijk ook of de Stadia versie genoeg spelers zal hebben om voor degelijke multiplayer matchmaking te zorgen.

Wij waren niet heel enthousiast over de Stadia. Overweeg jij een Stadia aan te schaffen om aan de slag te gaan met de klassieke fps, laat je de game even liggen tot verdere release of zie je helemaal van de game af? Laat het ons weten in de comments.