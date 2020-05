Zeer pikante JRPG Moero Crystal H naar het westen op Switch

Eastasiasoft en Playasia kondigen vandaag een Engelse release aan van een wel zeer pikante JRPG. Moero Crystal H verschijnt dit jaar nog voor Nintendo Switch in het westelijk half grond. Verzamelaars en enthousiastelingen kunnen de fysieke (Limited Edition) versie vanaf 28 mei pre-orderen.

Moero Crystal H is een first-person dungeon crawler RPG. Je volgt het verhaal van Zenox, de ‘gelukkige viezerik’. Het is jouw taak om met een leger aan monster meiden de gestolen ‘Bra of Darkness’ terug te halen. Het is een object van ongekende kracht, en kan de wereld redden. Met de ‘Panties of Light’ al aangetrokken belooft deze zoektocht veelbelovend te zijn.

De originele Moero Crystal game verscheen in 2015 voor de Playstation Vita, maar verscheen nooit in het westen. Moero Crystal H is een geheel nieuw verhaal met nieuwe personages , features, HD presentatie alle voorgaande DLC en Engelse schermteksten. De ‘Double Scratch’ mode vervangt de ‘Loving Scratch’ mode waardoor je nu de genegenheid van twee monster meiden tegelijkertijd kunt opwekken. Dit gaat allemaal gepaard met de HD Rumble functie in de standaard Nintendo Switch modellen.

Moero Crystal H kent een diepgaand (no pun intended) turn-based combat systeem in een omgeving van op raster-gebaseerde dungeons. Vecht met en rekruteer meer dan 80 verschillende monster meiden en ga vervolgens hun outfits met elkaar mixen voor unieke uitstralingen en skill-combinaties. De game kent naast dungeons een reeks aan minigames waardoor je binnen de monster meiden geheime stages kunt vrijspelen. Afgezien van de combat kent de game dating-simulator elementen en zit het vol met de vreemdste fantasieën en schuine humor.

De Limited Edition van de game kan je hier pre-orderen. Je krijgt er een keychain, soundtrack, artbook en certificaatnummer bij. De standaard versie is ook verkrijgbaar via Playasia. Digitaal verschijnt de game ook in de Nintendo e-shop.

Is dit de JRPG waar jij altijd al van gedroomd heb?