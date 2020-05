Game releases voor de maand juni

De laatste week van mei is begonnen en volgende week zitten we al weer in de maand juni. Het eerste half jaar is weer voorbij gevlogen. Voor de maand juni staan er eindelijk weer een paar goede games op de planning. Het zijn niet veel games voor de maand maar wel een paar lang verwachte games. We nemen jullie mee langs de grote titels en maken een opsomming van de andere games die in de maand juni uitkomen.

Er wordt in de maand juni geopend met de game release van Valorant de nieuwe shooter van Riot Games. Hiervan hebben we al reeds een review geschreven van de beta en die kan je hier terugvinden. Drie dagen later komt de remaster versie van Command & Conquer. Hopelijk krijgen we een remaster die eer doet aan één van de meeste geliefde RTS game. Op 19 juni zien we twee geweldige releases. We krijgen de remaster van Burnout Paradise voor de Nintendo Switch. Ook deze race klassieker kunnen we alleen maar hopen dat het goed genoeg is om er opnieuw van te genieten.

De andere game release op 19 juni is de lang verwachte vervolg op The Last of Us: The Last of Us Part II. Eindelijk kunnen verder met het verhaal van Ellie. De jongedame is inmiddels 19 en gaat op eigen voet verder om te overleven in een post apocalyptische wereld. Ondanks de vele leaks hopen we alsnog veel plezier te kunnen halen uit deze titel. Voor de andere games die uitkomen volgende maand wijzen we jullie naar de lijst hier onder.

Game releases juni