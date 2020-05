Dead by Daylight viert vier jarig bestaan

Hiep hoi, het is bijna feest! Maandag 26 mei (2020) viert de horror game Dead by Daylight zijn vierde verjaardag. Een horrorspel wat voor echte horror spelers niet mag ontbreken aan de lijst!

Dead by Daylight is een asymmetrische horrorgame. Dat houdt in dat er in ieder spel één killer is die het opneemt tegen twee tot vier survivors. Het is aan de overlevenden om te ontsnappen uit een enge wereld. Dit doen ze door machines te repareren. Repareer er vijf en een poort zal ontgrendelen. Ren naar de poort, open hem en vlucht. Dit klinkt simpel, maar dat is alles behalve waar. De killer neemt het namelijk tegen je op. Het is aan hem alle spelers te offeren, dat houdt in; doden. Dan verliezen de survivors het spel en wint de killer. De survivors en de killers hebben een ruime keuze uit karakters. Ieder karakter komt mijn zijn eigen skills. Skills kan je inzetten om je spel makkelijker te maken. Zorg bijvoorbeeld dat je sneller door ramen springt, je mensen sneller heelt of onzichtbaar bent voor de moordenaar. Of zorg dat je duistere fluisterstemmen hoort wanneer je in de buurt bent van een slachtoffer, dat je pallets sneller stuk maakt of dat je wapen sneller gereed is om te slaan.

Nu het vier jarige bestaan komt kunnen we speculeren over cadeautjes. Zal er een nieuwe map komen? Of een kledingset? Fans laten weten niet te kunnen wachten op een nieuw Chapter. Een Chapter, hoofdstuk, is een nieuwe killer, survivor en map. Dat zou dus helemaal mooi zijn om te spelen met al dat nieuws. Een prachtcadeau! De makers hebben een poll gehouden over wat de fans willen. Het hoogst scoorde de Chapter, nu is het de vraag of de makers van Dead By Daylight al een nieuw hoofdstuk hadden klaarliggen. Wanneer je benieuwd bent vragen ze je om getuned te blijven voor de 26’ste… wat dit bericht inhoudt? We zijn super benieuwd! Volg voor meer informatie de Twitter van Dead by Daylight.