Paradise Lost aangekondigd voor next-gen

All in!Games heeft een nieuwe game, Paradise Lost aangekondigd. De titel zal worden toegevoegd aan de lijst van games die op de next gen consoles zal uitkomen.



Het roster van indrukwekkende games die we zullen zien op PS5 en Xbox Series X groeit daarmee weer een beetje. Paradise Lost xal later dit jasar uitkomen. Ook op PC via steam.

Paradise Lost gaat over een kleine jongen die in een koud post apocalyptic gebied probeert te overleven. In de wereld van Paradise Lost stopte de tweede wereldoorlog niet in 1945, maar ging de oorlog verder en viel ook Polen ten prooi aan een nucleaire aanval. Je zult in de game dus in deze omgeving moeten zien te overleven.

De cinematic trailer laat nog niet heel veel zien ,aar maakt duidelijk dat de hoofdpersoon 12 jaar oud is en een mysterieuze nazi bunker tegenkomt. Een stem op de radio maakt duidelijk dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn.

Developer PolyAmorous zegt dat de speler keuzes zal moeten maken die vorm geven aan de wereld in Paradise Lost. Zowel de game characters als de visual style, de omgeving en de sound effects zullen veranderen op basis van je keuzes.

De game zal de vijf verschillende stages van rouw verkennen in een non lineaire narrative gestuurde Adventure game waarin je veel mysteries zult moeten oplossen. Voor de stijl van de game is veel inspiratie opgedaan uit Slavische pagan attributen.

Het lijkt er dus op dat ook deze game weer meerdere verschillende eindes zal krijgen die je zullen motiveren de game toch meer dan één keer uit te spelen. We zullen nog even moeten wachten op beelden van de gameplay maar wij zijn nu al enthousiast.

Is dit een game die jij op je next-gen console zal gaan spelen? Laat het ons weten in de reacties!