Hint Call of Duty: Warzone naar Black Ops: Cold War?

Call of Duty 2020 krijgt hoogstwaarschijnlijk de naam Cold War en kan zomaar een reboot zijn van de Black Ops serie. niks is hierover bevestigd, maar de hints stapelen zich op. Zo zijn er ook nu wederom hints naar de Cold War.

Deze hint naar een nieuwe Black Ops ligt gevestigd in een gebouw in de map. Hier ligt een RCXD auto, een bekende killstreak in de Black Ops reeks. Dit volgt vanuit de recentere ontdekking, waar spelers de bunkers in Warzone konden openen. In Bunker 11 was een nucleaire kernkop te aanschouwen. Warzone zal voor meerdere jaren support krijgen, grotendeels door de populariteit. Echter zullen de jaarlijkse full-priced games gewoon doorlopen. Met hoogstwaarschijnlijk dus een ouderwetse Black Ops in 2020, zonder raketlaarzen en eenhoorn-machinegeweren.

Het is in ieder geval al fijn dat Treyarch de game weer in handen zal hebben. Je kan, zodra er mee bekend is over de nieuwe Call of Duty, dit uiteraard bij ons terug lezen! Laat ons in de tussentijd even weten wat jij van de franchise vind in 2020 in de reacties op Facebook of hier beneden.