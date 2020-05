Krijgen we nu wél de Metroid Prime Trilogy voor Switch?

Wederom lekt er een Metroid Prime Trilogy productpagina uit bij een retailer die miljoenen fans in de zeik wilt nemen, of zich heeft vergist. Retailer Inet uit zweden heeft het product inmiddels al verwijderd, maar deze stond al voor volgende maand gepland!

Fun Fact: Dezelfde online retailer lekte de trilogie in 2018 al uit, maar zoals we allemaal weten is deze nooit verschenen. Vandaag opnieuw een lek, met een datum. 19 juni. Neem het met een korreltje zout, maar we hopen er wel op natuurlijk!

Er zijn verschillende geruchten de rondte gegaan omtrent een Metroid Prime Trilogy voor Nintendo Switch. Een van de meest recente is afkomstig van een insider genaamd Kindzell. Hij voorspelde een onthulling tijdens een Nintendo Direct in februari 2020. Dit gebeurde uiteindelijk niet. Ook heel recent plaatste Nintendo de aankondigingstrailer voor een nieuwe Paper Mario game. Deze trailer bevatte een teaser aan het einde waarbij Paper Mario de helm van Samus Aran draagt.

Fans op internet hebben allemaal theorieën bedacht waarom Nintendo uiteindelijk de Metroid Prima Trilogy niet in 2018 uit heeft gebracht. De meest voorkomende reden die wordt genoemd is het uitstel van Metroid Prima 4. Omdat de ontwikkeling volledig op de schop is gegaan en is uitgeven aan Retro Studios laat de trilogie langer op zich wachten. Nintendo wilt de tijd tussen de trilogie en Prime 4 kort houden, zeggen ze.

Of dit klopt is niet zeker, wat wel zeker is, is dat we al heel erg lang niets meer hebben mogen vernemen over de populaire franchise. Paper Mario heeft de verwachtingen bij de fans weer aangewakkerd en 19 juni klinkt niet heel verkeerd om aan de slag te gaan met Samus. Zien we dit jaar een trilogie en een volledige onthulling van Metroid Prime 4?

Toch al aan de slag met de trilogie? Stof je Gamecube of je Wii af en betaal de hoofdprijs voor een used-copy. Of wacht samen met ons, ongeduldig op de Switch versie.