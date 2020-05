de Xbox Series X pre-order pagina is live!

De Xbox Series X zal ergens in de feestdagen van 2020 een groen lichtje op ons schijnen en in de schappen te vinden zijn. Een officiële release datum is er nog niet, maar die kan vrij snel aangekondigd gaan worden!

Waarom dan? Nou, Microsoft heeft eindelijk de officiële pre-order pagina voor de Series X online gezet! Tuurlijk, bij Gamemania is hij al langer te pre-orderen. Maar, op de officiële pre-order pagina staat veel meer informatie dan op een webshop of retail zaak. De pagina zegt nog steeds ‘coming soon’, maar daar zijn ‘soon’ verandering in gaan komen. Het is vrij normaal dat zo’n pre-order pagina ietwat later in het aankondigingsproces komt, gezien dit betekend dat ze in de komende periode klaar zijn om meer over de console vrij te gaan geven. Hier zal een release datum ook zeker onder vallen. Microsoft zet stappen, laten we hopen dat ook Sony snel zal volgen!

Overal zijn discussies gaande over de datum en vooral ook de prijs. Mensen speculeren 8 november, met een prijs van 550 Euro. Ook zijn er de mensen die hopen op 17 september, omdat Cyberpunk ons dan zal verwelkomen. Ik denk niet direct dat de console al in september zal komen. Mid-november lijkt mij een rationele voorspelling. Prijs gerelateerd, laten we hopen op 500 Euro, maar dit kan uiteraard veel hoger gaan zitten. Buiten dat zullen er edities komen met meerdere controllers en launch titels, die zijn per definitie wel een 50-150 Euro duurder.

Op de website voor de Series X staat een foto gallerij en heel, heel veel informatie. Maar, het staat vrij simpel uitgelegd. Hier worden de zogenoemde ‘Unique Selling Points’ naar de klant gebracht, op een manier die bijna iedereen wel kan begrijpen. Zo staat er niet een exact processor type, of een heel verhaal over de architectuur erachter. Nee, er staat alleen: Snel, betrouwbaar en mooi. Niet in die exacte woorden, maar iedereen moet zo’n pagina kunnen scannen en denken ”Hmm, zo’n console wil ik wel!”

Wat krijgen we?

De console heeft volgens de pagina dan ook 12 teraflops aan rauwe kracht, een echte 4K ervaring met 8K Ready resoluties, tot 120 FPS en een 1TB custom SSD. Er staat ook een klein stukje over de ervaring die je zal hebben met het spelen van backwards compatible titels. De Xbox lijkt op een interessante console en ik ben erg benieuwd hoe krachtig ze gaat zijn.

Er staat ook wat meer informatie over de nieuwe controller voor de Series X. Deze controller heeft een nieuwe ‘hybride’ D-pad met vinger-vriendelijkere hoeken voor de pijlen. Er is een share-button ingebouwd en een mooie textured grip op de triggers en bumpers. De vorm is zo goed als niet veranderd en dat is maar goed ook. De Xbox Controller word door velen als een echte favoriet gezien.

Kijk jij uit naar de Xbox Series X? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!