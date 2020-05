Dead by Daylight komt met Silent Hill hoofdstuk

Eerder lieten we weten dat beHaviour een feestje had wegens hun game Dead by Daylight. Het spel mocht vier kaarsjes uitblazen, groot feest dus!

De makers hadden een teaser online staan dat we Twitter in de gaten moesten houden voor speciaal nieuws. Ze vonden het tijd voor een cadeau, en dat kregen wij spelers! Namelijk een tof nieuw hoofdstuk waar ik persoonlijk niet op kan wachten. Een goude (klein beetje oude), steengoede horror die samenwerkt met Dead by Daylight. Silent Hill en de horrorgame zorgen vast en zeker voor een bloedstollend potje.

BehaviourTM Interactive @DeadByBHVR and Konami are proud to announce today the release of the newest Chapter of the iconic asymmetrical 4v1 game Dead by DaylightTM: Silent Hill! pic.twitter.com/8KnV24rtnk — Konami (@Konami) May 26, 2020

Het hoofdstuk speelt zich af in een angstwekkend gebouw. Wat eerst een school was, heel normaal. Zijn nu alle hallen en lokalen vergaan met de tijd. Midwich Elementary School is niet meer onschuldig, nu is het een plek waar een bloeddorstig monster rond sluipt en schuilt in de donkere spelonken van het gebouw. De vergane muren, vies en besmeurd, riekende kadavers die hun steentje bijdragen aan de ambiance van het killer scenario en goed geplaatste kettingen maken het plaatje af. Dit is niet de plek waar je je laatste adem uit wilt blazen maar helaas wordt het waarschijnlijk juist wel die ene plek…

Cheryl Mason zal de nieuwe survivor zijn in het spel. Voorheen bekend als Heather. Eerst opgegroeid in een heuse religieuze cult en nu dit. We kunnen haar in ieder geval een award geven voor het meest vervelende leven. Ze gaat de strijd aan met de killer om te ontsnappen. Maar wie is nou eigenlijk die nieuwe killer? Niets minder dan onze grootste angst Pyramid Head! In het spel zal hij The Executioner genoemd worden en hij zal de hoofdrol gaan spelen in het nieuwe Dead by Daylight hoofdstuk. Met zijn reusachtige wapen is hij klaar voor zijn eerste werkdag! Raak alvast gewend aan de luchtsirenes en duik binnenkort in dit nieuwe avontuur! Als je durft…