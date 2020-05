Japan krijgt fysieke My Nintendo beloningen voor Xenoblade Chronicles

Xenoblade Chronicles Definitive Edition verschijnt aankomende vrijdag (29 mei) al. De in de hemel geprezen Wii game ziet opnieuw het licht in een modern jasje voor Nintendo Switch. Japanse fans kunnen fysieke beloningen claimen via My Nintendo.

My Nintendo is het beloningensysteem voor Nintendo fans. Voorheen bekend als Club Nintendo waar unieke producten werden aangeboden die spelers voor punten konden kopen. Punten spaarde je door middel van Nintendo games te kopen en de code aan de binnenkant van de doos te verzilveren. Tegenwoordig kunnen we in het Westen via My Nintendo eigenlijk enkel nog korting krijgen als beloning met heel af en toe een uitzondering.

Voor fans in Japan ziet het er iets beter uit. Zij kunnen nu met platinapunten fysieke beloningen bestellen van Xenoblade Chronicles Definitive Edition. De producten kosten hierdoor geen geld, maar betaal je slechts te verzendkosten.

Voor 500 platinapunten kan je een smartphone ring bestellen. De vorm van de ring is een uitsnede van het iconische zwaard dat Shulk gebruikt.

Voor 300 platinapunten kan je verschillende stickervellen bestellen. Eén van de stickervellen bevat 9 soorten letters waardoor je bepaalde woorden kunt spellen.

Nog eens voor 300 punten krijg je een gestanst handdoekje met Melia er op. Je vraagt je vast af wat je in godsnaam met een handdoekje moet, maar in Japan is dit heel erg normaal. Japanners geven erg veel om hygiëne en daarom krijg je bij binnenkomst in ieder restaurant zo’n handdoekje, of te wel een Oshibori. De doekjes zijn meestal vochtig en warm gemaakt. Hier mee dien je je handen mee te reinigen voordat je gaat eten.

Het is daarbij ook gebruikelijk om merchandise te verkopen in de vorm van dit soort doekjes. Tijdens Tokyo Game Show 2019 kregen bezoekers van de Cyberpunk 2077 presentatie ook een Oshibori met het logo en tekst van Samurai uit de game.