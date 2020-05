Fast & Furious Crossroads gameplay trailer: PS2 flashbacks

Stof je Playstation 2 maar af want we gaan terug in de tijd! Er komt dit jaar, in augustus zelfs al, een gloednieuwe Playstation 2 game uit. Althans. Het ziet er uit als een Playstation 2 game. In feite is het een game voor de Playstation 4, Xbox One en Windows PC. Ik heb het natuurlijk over niets minder dan Fast & Furious Crossroads.

Fast & Furious Crossroads is precies wat je er van gaan verwachten. Over de top actie momenten in sportauto’s die voor geen enkele meter kloppen, maar er wel enorm tof uit zien. In de film tenminste. Want deze game ziet er uit als een game die twee generaties gemist heeft. 7 augustus verschijnt de game al en je kunt nu alvast genieten van 2 en een halve minuut aan gameplay footage.

Bovenstaande trailer toont herkenbare auto’s en soortgelijke actie scenes als we zien in de Fast & Furious films. We horen herkenbare stemmen, maar deze lijken zonder enige context ingesproken te zijn. De stemmen klinken veel te stijf en neutraal, vooral als je je bedenkt dat hun leven aan een zijden draadje hangt als we de scene mogen geloven.

Kortom. Verwacht niet dat Fast & Furious ondanks het budget dat er is voor de films, een soort zelfde ervaring gaat bieden in de game. Bovenstaande video laat al zien wat je mag verwachten. Een laag-gemiddelde AA ervaring met een bekende naam waar hoogstwaarschijnlijk, samen met de acteurs, het meeste budget naar toe is gegaan.

Kijk jij uit naar Fast & Furious Crossroads? De game verschijnt 7 augustus voor PC, Xbox One en Playstation 4.