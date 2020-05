The Last of Us 2: Inside the Details laat concept art zien

Developer Naughty Dog liet pas geleden nog meer gameplay voor The Last of Us 2 zien tijdens hun eigen Sony’s State of Play. Nu is er een nieuwe video opgedoken met wat behind the scenes materiaal! Bekijk het hier.

De Behind the Details voor The Last of Us 2 heeft het over de acteurs, waaronder Troy Baker (Joel) en natuurlijk Ashley Johnson (Ellie). Neil Druckmann (Naughty Dog VP) heeft het dan ook over het tot leven brengen van zowel oude als nieuwe personages. Oude personages zijn natuurlijk iets makkelijker zou je denken? Nou, niets is minder waar. Ook Joel en Ellie hebben een aantal jaartjes overgeslagen tussen beide games in. Het is aan Naughty Dog om die oude personages met hun nieuwe ervaringen in beeld te brengen. De tijd heeft ook hen veranderd. Bekijk de video hier beneden.

Van concept naar game

De concept art die we zien gaat over een scouting trip door Seattle. Hier zie je Ellie op haar vertrouwde paard verschillende plekken in de stad zoeken. Post-apocalyptische werelden zijn niet makkelijk om te maken, maar zien er verdomde mooi en tegelijk eng uit. Bekijk de indrukwekkende afbeeldingen hier beneden en laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden of op Facebook! The Last of Us Part II komt op 19 juni 2020 uit voor de Playstation 4.