System Shock Remake demo beschikbaar op Steam

Nightdive Studios heeft op Steam een nieuwe alpha-demo klaargezet van hun System Shock-remaster. De demo-versie van de opgekalefaterde first-person action/adventure-game bevat alle unlockable wapens. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, al moet de remaster nog dit jaar verschijnen.

Twee decennia na de originele release van System Shock is Nightdive aan de slag gegaan met een ‘reboot/re-imagining’ van de originele game. Het doel is om de originele ervaring zoveel mogelijk in leven te houden terwijl de look en feel drastisch gemoderniseerd wordt. Nightdive Studios is een ontwikkelaar die zich specialiseert in het ‘remasteren’ van klassieke titels. Bekijk een stuk van de demo met commentaar van de makers hieronder. De demo kun je hier zelf oppikken.

