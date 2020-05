No Man’s Sky wordt aan Xbox Game Pass toegevoegd

No Man’s Sky zal in juni voor Xbox Game Pass bezitters gratis te spelen zijn. De game wordt namelijk in die maand onderdeel van de Pass. Het spel zal onderdeel worden van zowel de Xbox One als de PC Pass. Dit is bekendgemaakt door Sean Murray in een Xbox blogpost.

No Man’s Sky is misschien wel een van de meest besproken games in de afgelopen jaren. Het begon als een groot en ambitieus project. Het werd echter een groot debacle toen de game eenmaal gereleased werd. Er zaten veel problemen in het spel en beloftes waren niet goed nagekomen. We zijn nu 4 jaar verder en de game heeft meerdere gratis updates ondergaan. Met deze updates zijn steeds meer van de beloftes waargemaakt en de game begint tot het punt te komen waar spelers initieel op gehoopt hadden. De laatste grote update is de BEYOND update. Kijk hier voor de trailer van deze update. Na BEYOND zijn er nog meer gratis updates toegvoegd.

Xbox Game Pass

No Man’s Sky is nu 4 jaar uit en dit was volgens Sean Murray het goede moment om de game toe te gaan voegen aan de Xbox Game Pass. De game is nu op het punt waar hij het graag gewild had vanaf de release. Om deze reden wil hij graag de game openstellen voor meer spelers. Het spel gaat in juni toegevoegd worden aan de Xbox Game Pass en zal zowel op de Xbox One en PC speelbaar zijn als je het abonnement hebt. Om het spel op de PC beschikbaar te maken zal er een Windows 10 PC-versie aan de Microsoft Store toegevoegd worden.