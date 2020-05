Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered releasedatum

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition heeft een releasedatum aankondiging. De game zal uitkomen op 25 augustus op de PS4, Switch, iOS en Android. Dit is bekendgemaakt via de Final Fantasy Twitterpagina.

In 2003 werd Final Fantasy Chronicles officieel gereleased voor de GameCube in Japan. Spelers in Europa en Noord-Amerika moesten nog een jaar wachten, maar mochten in 2004 ook met de game aan de gang. Het is een action role-playing game waarin je als speler in een caravan rondreist. Tijdens je reis verzamel je kristallen die je nodig hebt om het Miasma te verslaan. Het spelverloop wordt bepaald door het vechten tegen vijanden en het oplossen van puzzels. De game bevat een single-player campaign en multiplayer opties. De game is nu 17 jaar oud en dus werd het tijd voor een remaster. De remaster heet FInal Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.

Releasedatum

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition is een HD upgrade. Naast de verbeterde beeldkwaliteit voegt de remaster ook nieuwe karakter voice-overs, karakter skins en dungeons en bosses toe. De belangrijkste update is mogelijk de toevoeging van online multiplayer. Deze functie zal cross-platform werken. Op deze manier kun je met al je vrienden samen spelen ongeacht op welk platform zij de game hebben aangeschaft. Het enige wat we nog van de game moeten weten is een releasedatum en deze is net bekendgemaakt. Final Fantasy Crystal Chronicles zal op 27 augutus gereleased gaan worden.