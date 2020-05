Playstation Plus games voor juni 2020

Maandelijks kunnen Playstation spelers twee nieuwe titels toevoegen aan hun bibliotheek indien ze een actief Playstation Plus abonnement bezitten. Juni kent twee sterke titels in tegenstelling tot de teleurstellende maand mei.

Vroeg in de week werd al bevestigd dat Call of Duty: World War 2 gratis beschikbaar gesteld zou worden in juni. Onlangs werd ook bekend gemaakt dat Star Wars Battlefront 2 gratis wordt toegevoegd. Playstation Plus leden kunnen vanaf dinsdag 2 juni aan de slag met Battlefront 2. World War 2 is nu al gratis beschikbaar.

Battlefront 2 had een ruwe start. EA maakt de verkeerde beslissingen waardoor de game enorm veel kritiek kreeg. Dankzij de verkeerde van EA is er eindelijk een grote afkeer ontstaan tegen lootboxes. Overheden en instituten zijn er mee aan de slag gegaan om te bepalen of zulke elementen niet schadelijk zijn voor (een bepaalde groep) gamers. In bepaalde landen mag het niet meer, in andere wel nog.

Inmiddels heeft de game meer dan 25 updates gehad en is het nu allemaal een stuk beter te doen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over die lootboxes. Velen zeggen zelfs dat de game nu oprecht goed is geworden.

Heb je de games van de maand mei nog niet toegevoegd? Daar heb je nog tot 2 juni de tijd voor. De games van juni blijven tot 6 juli gratis. Voeg ze vóór die tijd toe aan je bibliotheek om ze te kunnen blijven spelen zolang je abonnement actief is.