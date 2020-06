Dutch League gaat vanavond weer van start!

De vakantie voor de League of Legends spelers zit er bijna op. In Nederland gaan we vanavond weer van start met de summer split van de Dutch League. Defusekids heeft ook genoten van een korte vakantie na hun optreden op de European Masters. Ondanks dat ze weer niet de groep uit zijn gekomen, wisten ze wel weer hun tegenstanders het lastig te maken in hun games. Vanavond begint de strijd weer om een ticket naar de zomer editie van European Masters.

Dutch League leek in de spring split een gewonnen zaak voor PSV Esports. Helaas voor hun wisten ze op het laatste moment niet de zege binnen te halen. Defusekids ging ervandoor met de titel en de ticket naar European Masters. Ongetwijfeld zal PSV Esports zinnen op wraak en willen ze de summer split winnen. Want wat zou PSV Esports doen als ze in de European Masters komen? Antwoord op die vraag moeten we voorlopig nog op wachten. Beide teams zullen in ieder geval weer favoriet zijn om de summer split te winnen. Maar zoals we in spring split zagen, sommige teams lijken de gat te verkleinen met PSV Esports en Defusekids.

Team THRLL, Dynasty en mCon esports wisten onderling het spannend te houden, maar wisten ook punten te pakken tegen Defusekids en PSV Esports. De strijd tussen de drie teams zal tijdens de summer split van de Dutch League zeker weer voor spanning zorgen. Maar kunnen ze ook de strijd aan gaan om de top twee plekken? En heeft Echo Zulu geleerd van de spring split en kunnen zij weer aansluiten bij de andere teams? We starten vanavond met de game Team THRLL tegen mCon esports. Team THRLL speelt later op de avond tegen de Defusekids. Echo Zulu neemt het in de tweede game op tegen Dynasty en sluit de avond tegen PSV Esports.