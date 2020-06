Sony stelt Playstation 5 evenement uit

Gamers over de hele wereld wachten huiverig op meer Playstation 5 nieuws. Oorspronkelijk zou de marktleider aankomende donderdagavond om 22:00 de nieuwe console onthullen. Sinds de aankondiging van dit evenement zijn er een aantal kwalijke gebeurtenissen opgetreden. Als gevolg van onnodig politie geweld is er in Amerika wederom een gekleurde man om het leven gekomen. Het volk pikt het niet langer en gaat letterlijk de straat op.

Op internet heerst er een tweestrijd tussen fans die uitkijken naar de Playstation 5. Enerzijds is er veel begrip en vooral respect voor Sony’s uitgesproken medeleven. Aan de andere kant zijn fans teleurgesteld omdat dit evenement volledig los zou staan van de recente gebeurtenissen.

Sinds het incident is Sony vocaal aanwezig op Social Media platformen om hun steentje bij te dragen aan de situatie.

Right now, we want to use our platform to spread information & support. Please send links, resources, or other helpful information our way, and we’ll share them.

When we all know more, we can do more. (3/3)

— Sony (@Sony) May 31, 2020