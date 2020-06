Review: Maneater, van babyshark naar Jaws

Jaws van Steven Spielberg is een klassieker die vooral bekend staat om zijn deuntje. Wanneer we Maneater van Tripwire Interactive LLC spelen, betrappen we onszelf regelmatig met het zingen van dat dit deuntje. Maar ook schiet het deuntje van babyshark voorbij. Na het intro speel je een naamloze haai vanaf geboorte tot dat je genadeloze allesverslinder bent geworden.

Maneater is een game waarbij je in de huid kruipt van een kleine baby haai. Een haaienjager heeft je moeder gedood en je op een brute wijze op de wereld gezet. Via een gedwongen keizersnee wordt je uit je moeder gerukt en vervolgens verminkt met een litteken. Dit zodat de haaienjager je later kan herkennen. Gelukkig neemt babyshark een beetje wraak door de arm van de haaienjager af te bijten en te ontsnappen. En vanaf daar begint je verhaal als babyshark die wraak wilt nemen op de haaienjager. Tijdens deze wraakmissie komt je haai langs verschillende andere haaienjagers die het allemaal op jou hebben gemunt. Ieder heeft zijn eigen reden daarvoor. De één wilt je gebruiken om mee te koken en de ander zocht een nieuwe uitdaging bijvoorbeeld. Het leven van haai gaat niet over anemonen.

Maneater is happen met frustraties

De basic verhaallijn is niet eens het vervelendste aan deze game. Maneater is een game die je enorm kan frustreren en dat zit met name in de gameplay. De camera control is verschrikkelijk. Met je linker stick stuur je de haai en met de rechter stick bedien je de camera. Omhoog en omlaag zwemmen gaat gepaard met hoe jij de camera bedient. Als je dus boven je wilt kijken met de camera, zwem je ook gelijk naar boven. Nu is dat nog niet heel vervelend als je aan het rondzwemmen bent, maar het wordt wel vervelend wanneer je in onderwater gevechten bent.

Gevechten in Maneater zijn onnodig moeilijk gemaakt door de camera control in de game. Doordat de camera ook meewerkt aan de besturing van je haai, komt het regelmatig voor dat je je prooi gewoon compleet mist of zelfs kwijt raakt. De lock-on systeem die dit zou moeten voorkomen is al helemaal naar de haaien gegaan. Je krijgt een lock-on op een prooi als die voor je zwemt, maar zodra je prooi uit beeld verdwijnt ben je ook direct je lock-on kwijt. Wij vragen ons ook dan af wat het nut was van deze feature in de game. De game zou een stuk beter speelbaar zijn als de lock-on zou functioneren zoals het zou moeten. Zeker in het begin als je nog maar een kwetsbaar babyshark bent, ga je regelmatig de mist in dankzij de camera of het lock-on systeem.

Prima haaiendocumentaire

Waar Maneater het voornamelijk van moet hebben is het rustig rondzwemmen in het water en opzoek gaan naar collectables. Tijdens het rondzwemmen en de gevechten wordt je begeleid door een voice over. En deze voice over heeft regelmatig grappige opmerkingen over het leven van de haai en de wereld onder water. Het zwemmen onder water is mooi en leuk om te zien. De verzamelingen lopen uit van het bezoeken van bijzondere locaties en het vinden van kentekenplaten. Tijdens je zoektocht kun je alles opeten wat op je pad tegen komt. De map van de game is net zo opgebouwd als een gemiddelde Far Cry game. Elk gebied vereist een afwerking van een x aantal objectives. Pas wanneer je die voltooid hebt kan je naar een volgend gebied.

De objectives in Maneater zijn redelijk repetitief. Of je nu moet jagen op een krokodil of op een meerval, veel verschillende dingen om te doen heb je niet. Wel kan je je haai laten muteren met wat bijzondere eigenschappen. Met verslaan van andere dieren of mensen verdien je punten waarmee je je haai kan ontwikkelen. Zo kan je kiezen voor een sterkere kaak om door boten heen te bijten, of je kan jezelf wat elektrische kracht geven om je tegenstanders een schock toe te dienen. Dit kan je allemaal aanpassen in de thuisgrot van de haai.

Verdict van Maneater

Maneater van Tripwire Interactive LLC is een game die vooral moet hebben van de omgeving en de grappige commentaar die de voice over levert. Het voelt meer als een grappige documentaire die je kan spelen dan een echte haaien simulator. De gameplay en met name de camera is iets wat heel frustrerend kan zijn voor de speler. Een niet werkende lock-on systeem doet ook nog een duit in het zakje van de frustraties. Als de camera control en de lock-on systeem gewoon goed zouden werken, was Maneater een degelijke game. Voor de doorbijter is het een prima game om te spelen, maar wij denken dat vele gamers zullen afhaken wanneer ze voor de 100e keer hun prooi kwijtraken. Met een paar updates of een grote update zou de game wellicht nog gered kunnen worden.