Minecraft Dungeons eerste DLC informatie

Minecraft Dungeons is een week geleden beschikbaar geworden om te spelen. In het spel speel je een Minecraft karakter en moet je jezelf door dungeon maps hack en slashen om objectives te voltooien. Het is een soort van hybride tussen Minecraft en Diablo. De game is goed ontvangen door de critics en er is van alles in te doen. En er zal in de komende tijd alleen maar meer content bij komen. Dit heeft Cristina Anderca bevestigd in een blogpost op de Minecraft website. In juli komt de eerste DLC naar de game genaamd Jungle Awakens en het team werkt aan een implementatie van cross-platform play. Deze functie zal toegevoegd worden als een gratis update.

Make sure you keep that fancy gear of yours polished, because there’s plenty of adventure on the horizon! From dangerous jungles to frosty fjords: take a look at some of the Minecraft Dungeons content yet to come:

Jungle Awakens

De eerste DLC van Minecraft Dungeons wordt Jungle Awakens. In deze DLC ga je 3 nieuwe missies aan, waarin je enemies moet verslaan en objectives moet volbrengen. Het thema van de DLC is de jungle en dit brengt ook nieuwe enemies naar het spel. De nieuwe enemies zijn: Leapleaf, Jungle Zombies, Poison Quill Vine en nog meer. Om deze vijanden te verslaan krijg je ook een arsenaal aan nieuwe gear. De DLC is standaard inbegrepen als je de Hero Edition van de game hebt aangeschaft. Je kunt het dan gewoon spelen op de dag van release. Hoe het precies gaat werken voor spelers met de normale editie of spelers via Xbox Game Pass is nog niet helemaal duidelijk.