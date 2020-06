Pokémon Sword & Shield: The Isle of Armor vershijnt 17 juni

De eerste DLC voor de Nintendo Switch Pokémon RPG games Sword en Shield verschijnt 17 juni al. De Japanse trailer staat al online en toont onder andere waar de fans mee aan de slag mogen gaan over een kleine twee weken.

Zoals verwacht brengt de nieuwe Pokémon DLC nieuwe avonturen en wezens met zich mee. De Pokémon zijn immers het meest interessant en aangezien verschillende vormen van al bestaande monsters helemaal hot zijn, zetten we de trend voort!

The Isle of Armor voegt nieuwe Galarian forms toe en in de nieuwe trailer zien we ook al wat voor soort type ze met zich meekrijgen.

Galarian Slowbro ziet er een klein beetje anders uit dan we gewend zijn. De paarse kleuren duiden in ieder geval op de meest belangrijke verandering in dat is zijn nieuwe typering: Psychic/Poison.

Moltres heeft een make-over gekregen en draagt in zijn Galarian form de volgende twee types: Dark/Flying.

Galarian Zapdos is er dan wel als de bliksem bij, maar draagt toch een ander type in zijn nieuwe vorm: Fighting/Flying.

Als je me zou zeggen dat de nieuwe vorm van Articuno je nog steeds kan bevriezen dan zou ik zeggen dat het tussen je oren zou zitten. Psychic/Flying.

Zijn Japanse naam is Regieleci, maar wij gaan voor Regilectric?

Regidraco is zijn Japanse naam, klinkt niet slecht. Houden zo, toch?

Naast de toffe nieuwe Galarian forms is er nog een speciaal iets waar we kennis mee hebben mogen maken in de nieuwe Pokémon RPG. Gigantamaxen! Charizard is het favoriete kindje van Gamefreak, maar de andere twee originele starters krijgen dit keer ook wat liefde met een gigantische nieuwe vorm.

Pokémon Sword en Shield spelers mogen vanaf 17 juni aan de slag met de Isle of Armor DLC. De Crown of Tundra uitbreiding verschijnt op een later tijdstip. kijk jij er naar uit?