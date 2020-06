Cyberpunk 2077 digitale showcase uitgesteld naar 25 juni

De nieuwe datum voor het Cyberpunk 2077 evenement is 25 juni. Het is geen kwestie van te weinig tijd, maar een kwestie van prioriteiten. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de wereld drie keer over de kop is gegaan de afgelopen dagen. Vooral in Amerika is het onrustig, maar de rest van de wereld protesteert mee voor mensenrechten.

Eerder deze week liet Sony al weten het Playstation 5 evenement uit te stellen met dezelfde redenen. Je kunt hier het bericht terug lezen. Zowel Sony als CD Projekt Red geven aan dat er belangrijkere stemmen het woord moeten nemen de aankomende tijd. Stemmen die er voor gaan zorgen dat er een verandering gaat plaatsvinden. Tijd voor videogames zal er altijd nog zijn. In het geval van Cyberpunk 2077, dus over 3 weken.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020