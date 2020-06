Animal Crossing: New Horizons Wedding Season is live!

Lente hangt in de lucht, de temperatuur stijgt. Het weer wordt alsmaar mooier, wat kan nou een betere tijd zijn dan nu te trouwen? In Animal Crossing: New Horizons is de tijd nu! De tijd wanneer de meeste mensen trouwen gebruikt het spel om een heel nieuw event te lanceren. Met alles er op en er aan!

De maand, van 1 juni tot aan 30 juni, kan men deelnemen aan Wedding Season. Wie al langer speelt kent de leuke hond Harvey. Hij bezit de fotostudio op zijn eiland waar je als speler heen kan. Je kan daar leuke kiekjes maken met de andere spelers op je eiland en je bewoners. Ook kan je eigen sets bouwen met alle items van Animal Crossing: New Horizons. Zo kan je bijvoorbeeld groepsfoto’s maken of scenes creëren, lekker creatief! Nu vind je er Cyrus en Reese, ze vieren hun zo-veel-jarig bestaan en willen graag nieuwe foto’s laten maken om hun trouwerij te herleven. En daar werk jij aan mee!

Jij mag voor Cyrus en Reese prachtige foto’s maken, foto’s die echte liefde uitstralen. Maar er zijn twee opties die je kan krijgen. Of Reese en Cyrus willen ceremonie foto’s óf ze willen foto’s van een geweldige receptie. Aan jou hoe je het in gaat vullen! Houd wel rekening met wensen. Wanneer je het goed doet krijg je uiteraard prachtige rewards. Nieuwe items in het thema van het Wedding Season event. Ook kan je van Reese speciale Heart Crystals krijgen, deze kan je bij haar partner inleveren voor nog meer items. Een win-win situatie dus! Er zijn een aantal nieuwe items en kledingstukken toegevoegd die je kan sparen. Zo wordt Animal Crossing: New Horizons nog leuker om te spelen!

Dus ren naar je airport (maar pas op voor je bloemen) en request een vlucht naar Harvey’s eiland ASAP!