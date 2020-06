Sega kondigt Game Gear Micro aan

Sega’s Game Gear bestaat 30 jaar, woehoe! Om dit te vieren kondigt het bedrijf een handheld aan genaamd de Game Gear Micro. Wat kunnen we verwachten van de GGM?

De Sega Game Gear Micro is vanaf 6 oktober te koop. Dit is de originele release dag van de Game Gear. De Micro komt echter uit in het zwart, geel, blauw en rood! Iedere kleur heeft zijn eigen games. De zwarte variant heeft bijvoorbeeld Sonic en de gele Shining Force Gaiden. De originele Game Gear kwam met zwart-wit scherm uit op 6 oktober 1990, een jaar erna kwam de variant met kleurenscherm. Bekijk de trailer hier beneden.

Of de ‘handheld’ ook echt gaat verkopen is maar de vraag. De video hierboven heeft namelijk al evenveel likes als dislikes en dat is normaliter niet de meest geweldige start. Ze zijn verkrijgbaar voor ergens rond de 50 Euro. Wanneer ze hier bestelbaar zijn is nog maar de vraag.

Het scherm van de Game Gear Micro is 1,15 inch. Dit is iets meer dan de helft kleiner dan de originele Game Gear. Er is een accessoire verkrijgbaar genaamd de Sega Big Window. Hiermee kan je, als je dat wilt, het scherm vergroten. Dit zijn alle games die je krijgt:

De zwarte komt met:

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

De blauwe komt met:

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

De gele komt met:

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

De rode komt met:

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Wat vind jij van deze handheld? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Houdt onze website goed in de gaten voor al jouw gaming nieuws.