Review: The Elder Scrolls Online: Greymoor

The Dark Heart of Skyrim, een heel jaar vol events, updates en nieuwe verhaallijnen. We bevorderen het jaar met de grote expansion: Greymoor. En dat is bijzonder, want ESO gaat eindelijk meer richting Skyrim toe! Hoe bevalt deze expansion tegenover Summerset of Elsweyr?

Het is geen geheim dat de developers van The Elder Scrolls Online ambitieus zijn en hart voor de zaak hebben. Na meerdere expansions en gesprekken met developers is één ding duidelijk: ESO is nog lang niet klaar. Is Greymoor, een expansion die in een turbulente tijd verschijnt, een ESO waardige? Lees het in onze review!

Een enge twist

Greymoor is een expansion met een andere take dan wij gewend zijn. We hebben het allemaal al gehad, van draken tot spinnen zo groot als een gemiddeld voetbalveld. Maar, wat we nog niet gehad hebben is vampieren en weerwolven. Je merkt al direct dat de Dark Heart of Skyrim ook echt donker is. Western Skyrim ziet er boven de grond al luguber uit, maar zodra je beneden komt begint het feest pas echt. Het is daadwerkelijk fantastisch hoe Zenimax de omgeving neerzet hier. Greymoor Keep is de naam van het grote kasteel in de trailer hier boven en die mag jij als speler al gauw in volle glorie bezoeken.

Western Skyrim is vrij groot, gezien het gebied bestaat uit twee grote lagen. De sfeer past perfect bij het thema en ondergronds vind je bloedhonden die je willen verslinden en vampieren die je nek open willen trekken en het bloed eruit willen verslinden. Maar buiten dat is de architectuur fantastisch en krijg je een echte Castlevania vibe. Kijk maar naar een deel van Greymoor Keep hier beneden! De vijanden en map zijn dus uniek en fantastisch tot leven gebracht binnen het gekozen thema. Maar hoe zit het met de rest?

Het verhaal

Skyrim is in oorlog, een oorlog tussen Jorunn Skald-King en High King Svagrim. beide leiders zijn zo alert als maar zijn kan en hebben daardoor een soort tunnelvisie. Ze zien de rest wat speelt in hun koninkrijken totaal niet en zijn alleen gefocust op elkaar. Onder de grond worden namelijk plannen gesmeden om Skyrim letterlijk uit elkaar te trekken en iedereen in de nek te bijten.

Gelukkig kom jij Lyris Titanborn tegen in jouw reis door Western Skyrim. Lyris is een geweldig leuk personage met humor en een echt goed uitgeschreven karakter. Lyris is loyaal en wilt niks liever dan Skyrim in volle glorie terugzien. De storyline is dan ook vrij lang als je alle sidequests meetelt. Deze sidequests zijn in The Elder Scrolls Online altijd goed uitgewerkt en dat is in Greymoor geen uitzondering.

Vampire re-work

De vampire skill line was er al een tijdje in ESO. Deze skill line krijgt een grote re-work in Greymoor. Zo is de Vampire Form Ultimate een mooie om naar te kijken, gezien ja eruit komt te zien als een ware bad-ass vampierenkoning. De re-work zit vol met sterke active en passive skills. Het veranderd voor veel spelers hun hele build, maar stel je gerust, want builds met het nieuwe vampierensysteem zullen snel online staan. De skill line speelt veel actiever dan voorheen en zal een grotere rol gaan spelen in de toekomst voor ESO.

Community

De ESO community is in tweestrijd. Het grootste deel van de community is dolblij met Greymoor als expansion en de Dark Heart of Skyrim als een jaar lang vol avontuur. Maar, er is ook het deel dat woedend is op de launch van Greymoor. MMORPG’s staan bekend om ruwe lanceringen van vooral expansions, waar server overbelast raken vanwege de terugkeer van veel spelers. Normaliter zou ik zelf ook geïrriteerd kunnen raken door dit soort taferelen. Echter kan Zenimax er ditmaal niet erg veel aan veranderen. We zitten in een pandemie en het aantal mensen dat werkt aan zo’n server is minimaal op dit moment. Ja, de eerste paar dagen waren een ramp qua server stabiliteit. Aan de andere hand hebben ze dit snel opgelost in een periode waar dit lastiger is dan normaal.

Antiquities

Een nieuwe skill-line die je kan vrijspelen is Antiquities. Letterlijk de archeoloog uithangen eigenlijk. De skill bestaat uit een soort van mini-puzzels die iedere keer variëren van makkelijk tot breinkrakend. Al met al is dit een originele take op het zoeken naar goeie en exclusieve loot. Je vind door de expansion te spelen zogenoemde Antiquities. Deze kun je dus Scryen met een Antiquarian’s Eye. Vervolgens krijg je een kleine puzzel die je zo goed mogelijk op moet lossen. Hoe beter je hem oplost, hoe sneller jij geleid word naar de specifieke Dig Site. Eenmaal gearriveerd, is het aan jou om in een veld van bovenaf te gaan zoeken naar je schat. De loot hierin kan flink variëren.

Opnieuw en opnieuw

Het maken van replayable content in een MMORPG is voor veel developers lastig. Toch slaagt Zenimax er steeds meer in om dit tot een succes te brengen. Er zijn genoeg meta events over de map verspreid om te spelen. Je merkt dat de focus ligt op een langdurige periode aan sterke en herspeelbare content en dat komt als geroepen. Zo is het Harrowstorm meta event een populaire. De verhaallijn kan je 30-50 uur kosten om doorheen te spelen. Houd daarbij in gedachten, dat er nog veel meer content aan zit te komen. The Dark Heart of Skyrim is namelijk een jaar lang vol content. Greymoor is hier de grote aftrap voor.

Verdict

Greymoor is een wederom waardige uitbreiding voor een waardige MMO. De setting van deze expansion is geweldig uitgewerkt en alles wat erbij komt net zo. De re-vamped vampieren skill line is een toevoeging die meer dan welkom is. Ik ben vooral benieuwd naar de toekomst voor Skyrim in deze expansion en hoe dit jaar vol content zich uit gaat pakken. Greymoor is niet alleen een goede uitbreiding voor bestaande spelers, maar is zoals iedere expansion een goed begin voor nieuwe spelers. In ESO scale je namelijk mee, dus je kan de expansion vanaf level 2 al spelen. Zie ik jou online? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!