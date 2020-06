Team THRLL begint de Dutch League goed

De Dutch League is van start gegaan. Dinsdag werden de eerste vier games gespeeld van de summer split. Team THRLL begon de split bijzonder sterk door beide games te winnen. Echo Zulu pakte één game te winnen in de tweeluik die zij hadden tijdens de eerste week. PSV Esports pakte de vierde winst van de avond.

Team THRLL opende de summer split tegen mCon esports Rotterdam. Na een spannende game wist Team THRLL de winst binnen te slepen. De eerste drie games waren de teams redelijk aan elkaar gewaagd. In de tweede game was het Echo Zulu die de winst pakte tegen Dynasty. Bij de derde game van de avond zagen we een nieuwe naam voorbij komen. LowLandLions nam het op tegen Team THRLL. Maar LowLandLions wist niet de winst te pakken bij hun eerste game in de Dutch League. In de slot game van de avond liet PSV Esports zien dat ze weer om de titel willen strijden. Overtuigend werd Echo Zulu verslagen door de favoriet van de Duch League.

LowLandLions is een nieuwe naam in de Dutch League. Echter is dit de nieuwe naam van de voormalige Defusekids. Defusekids kreeg te maken met een leegloop aan spelers. ADC Goose besloot om te stoppen met het esports gedeelte van League of Legends. Toplaner Alois is vertrokken naar het Academie team van SK Gaming wat actief is in Duitsland op het hoogste niveau. Midlaner Chapapi vertrok naar eMonkeyzClub dat actief is in Spanje op het hoogste niveau. Hopelijk zien we deze twee spelers weer terug op de European Masters. De jungler Hades is de enige die is overgebleven van de Defusekids en die nu ook nog actief is bij LowLandLions. Raqo is daarnaast overgekomen van Team THRLL. We zullen moeten afwachten of LowLandLions een team wordt dat een bedreiging kan vormen voor PSV Esports.