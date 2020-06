Nieuwe PS4 games doen het straks ook op Playstation 5

Een hele uitdaging als we Cerny mogen geloven. De volgende Playstation zou namelijk te snel zijn om Playstation 4 games traditioneel af te spelen. Er moeten hier en daar aanpassingen worden gemaakt om dit mogelijk te maken. Een belangrijke richtlijn is in ieder geval dat alle Playstation 4 games vanaf 13 juli 2020 direct werken op Playstation 5. Dit betekent niet dat oudere games niet werken.

Playstation 4 games na 13 juli 2020 hebben geen nieuwe patch of remaster nodig om te kunnen functioneren op Playstation 5. Games vóór die tijd mogelijk wel, maar ontwikkelaars kunnen deze ook nu al af of in productie hebben.

If a game was originally submitted to Sony before 13th July 2020, any new patch or remaster after that date would not require PS5 compatibility, but it would be “strongly recommended”.

If a game was originally submitted to Sony after 13th July 2020, any future patch or remaster to that game would need to keep PS5 compatibility. Once a game is PS5 compatible, it must stay so.