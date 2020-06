Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Remaster bevestigd

Het ziet er naar uit dat THQ Nordic nog steeds doorgaat met de huidige trend om oudere series nieuw leven in te blazen.

In de Microsoft Store is namelijk een listing opgedoken voor Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, het zou gaan om een Xbox One remaster van de actie rpg. Het spel kreeg zijn bekendheid omdat de wereld gecreëerd was door autheur R.A Salvatore, muziek ontwikkeld was door voormalig Rare componist Grant Kirkhope en de artwork gemaakt was door Spawn creator Todd McFarlane. De remaster zou volgens het bericht uitkomen op 18 augustus 2020.

Momenteel zijn er nog maar weinig details vrijgegeven van wat de Remaster precies inhoudt. Het ziet er naar uit dat het gaat om een definitve edition met updated graphics, de product pagina duidt namelijk naar grafische veranderingen. De twee DLC’s The Legend of Dead Kel en de Teeth of Naros(die nieuwe gebieden, vijanden en opties toevoegen) zijn standaard inbegrepen. Het is nog niet bekend of de extra uitrusting sets van wapens en armor ook inbegrepen zijn, maar het is wel aannemelijk om daarvan uit te gaan.

Studio Kaiko, een ontwikkelaar die projecten zoals Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition en Legend of Kay Anniversary Edition, zal ook verantwoordelijk zijn voor Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

THQ Nordic heeft de game ondertussen al bevestigd.

The rumours are true! Prepare for a Re-Reckoning, because Kingdoms of Amalur is coming back. Remastered with stunning visuals and refined gameplay, it's soon time to experience an epic RPG journey and all its DLCs like never before.#KingdomsOfAmalur #ReReckoning pic.twitter.com/MlpSCTrjPe — Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) June 4, 2020

Kingdoms of Amalur: Reckoning kwam uit in 2012 op de PlayStation 3, Xbox 360 en PC. De terugkeer van de serie komt niet als een verrassing. Hoewel de originele ontwikkelaar failliet is gegaan, was KoAR een groot succes. Later is de IP opgepakt door THQ Nordic.