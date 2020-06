PUBG is gratis te spelen tot en met 8 juni op Steam

PUBG is dit weekend gratis te spelen op Steam. Het event is al gestart en zal duren tot en met 8 juni. In dit weekend kun je het spel ook met 50% korting oppikken. Voor meer informatie kun je terecht op de Steam pagina van de game.

PUBG is bijna 4 jaar geleden uitgebracht door de PUBG Corporation. Het is een Battle Royale waarin je met 100 spelers tegelijk het speelveld opgegooid wordt. Als je als laatste speler nog in leven bent win je de match. Het is een van de meest gespeelde Battle Royale games op de wereld. Het spel heeft 4 maps en meerdere game modes waaronder Solo, Duo en Squad. Dit betekent dat je het spel dus met een verschillend aantal vrienden in kunt gaan. Tijdens het spelen verdien je ook rewards. Deze rewards zijn in de vorm van een Battle Pass met gratis en betaalde rewards. Een van de laatste updates van de game is een opschoning van de map Vikendi.

The #PUBG #FreeWeekend is live!

Try out the game that defined the Battle Royale genre or show your friends the ropes and treat them to a free chicken dinner.

During this time, PUBG is also 50% off! Event ends June 8th. pic.twitter.com/6fvUzwUGW8 — PUBG (@PUBG) June 4, 2020

Gratis weekend

