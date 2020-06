The LEC is back met de summer split!

De zomervakantie voor de teams zit erop en de LEC is back! Deze vrijdag gaan de teams van start met de summer split. Op het spel staat niet alleen de trofee en de titel, maar ook tickets naar Worlds 2020. Dit jaar zijn er zelfs vier tickets te verdienen in Europa. Dankzij de goede resultaten van Fnatic en G2 Esports in de afgelopen jaren, heeft Europa een ticket afgesnoept van Korea. Met een extra ticket op het spel, zullen de teams ongetwijfeld alles aan doen om een goed resultaat te behalen.

Vrijdagavond wordt de summer split van de LEC geopend door G2 Esports en MAD Lions. Dit was de halve finale van de spring split waarin G2 Esports uiteindelijk te sterk was. Maar in een eerdere serie tijdens de play-offs wist MAD Lions te winnen van G2 Esports. Schalke 04 neemt het in de tweede game van de avond op tegen Team Vitality. Schalke 04 kwam helemaal aan het eind van de spring split opgang. Kunnen zij dat vervolgen na de zomerstop? De derde game is Origen tegen SK Gaming en de vierde game wordt Rogue tegen Excel Esports. De avond wordt afgesloten met de game Misfits Gaming tegen Fnatic. Bij Misfits Gaming zien we de terugkeer van Kobbe in Europa. Na een kortstondig avontuur is de stabiel ADC weer terug.

Zaterdag wordt de avond afgetrapt met SK Gaming tegen Schalke 04. Misfits Gaming neemt het in de tweede game op tegen Rogue. MAD Lions en Excel Esports spelen de derde game en Team Vitality moet aan de bak tegen Fnatic. De zaterdagavond wordt afgesloten met de match of the week in de LEC. G2 Esports neemt het dan op tegen Origen. Is Origen hersteld van een teleurstellende spring split en kunnen zij een impact maken tegen G2 Esports? En is G2 Esports weer net zo sterk als vorig jaar, nu Caps weer op de midlane staat en Perkz op de botlane? Dit alles kunnen we komende weekend zien in de openingsweekend van de summer split!