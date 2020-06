Persona 4 Golden onderweg naar PC via Steam

Persona 4 verscheen in 2008 voor de Playstation 2. In 2012 verscheen Persona 4 Golden voor Playstation Vita. Zo’n 12 jaar na de laatste verschijning van de game komt er een PC versie. Dit bevestigen meerdere insiders terwijl uitgever Atlus hint naar aankondigingen tijdens de PC Gaming Show.

Persona 4 Golden werd ontzettend goed ontvangen door critici en fans. De game wordt beschouwd als één van de betere JRPG games aller tijden. Het is de definitieve versie van Persona 4, net zoals Royal de definitieve versie is van Persona 5. Persona 5 verscheen voor het eerst in 2016 voor Playstation 4. Dit jaar verscheen Persona 5 Royal voor Playstation 4. Deze werd zelfs nóg beter ontvangen daar Persona 4 Golden.

Announce and release same day

Insiders en bekende gaming Twitter figuren bevestigen de komst van de JRPG naar PC op 13 juni. Op dezelfde datum organiseert PC Gamer hun jaarlijkse PC Gaming Show. Tijdens deze show gaat Atlus een aankondiging doen. Helaas voor de uitgever is de verrassing er inmiddels al vanaf. Tenzij er meer achter schuilt natuurlijk.

We’ve got some exciting news to share at the PC Gaming Show, this Saturday, June 13th!

Follow our new creator page on Steam:https://t.co/qDg9vBSJ0X https://t.co/rY1b51ypKC

— Official ATLUS West (@Atlus_West) June 8, 2020