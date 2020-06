Volgende game van Naughty Dog nog onbekend

Ongetwijfeld kijken we er met zijn allen naar uit: The Last of Us Part 2. Zo tegen het einde van het project begon Neil Druckmann zich af te vragen wat het volgende project gaat zijn. Dat is voor hem zelf nog niet helemaal duidelijk. Zo geeft hij aan in een interview met GQ.

Waar een gloednieuwe IP klinkt als hét juiste antwoord is dat nog niet in steen gegoten. The Last of Us Part 2 verschijnt volgende week exclusief voor Playstation 4. Wat is de volgende game die we gaan zien van Naughty Dog op de Playstation 5? The Last of Us Part 3, of een gloednieuwe IP? Neil Druckmann weet het nog niet.

“As you start wrapping things up, creatively there are fewer and fewer responsibilities and my mind can’t help but think about the next thing. So yeah, the next thing could be a Part III, the next thing could be some new IP.”

Eerder gaf de studio al aan klaar te zijn met het verhaal van Nathan Drake in Uncharted. Iets later verscheen er nog een spin-off met Chloe en Nadine in de hoofdrol maar viel het stil. Het is onwaarschijnlijk dat we een nieuwe Uncharted zien, maar we hopen er natuurlijk wel op. Indien het zo zal zijn, wordt dat niet zo tussen neus en lippen door verklapt in een interview.

Tijdens het interview geeft hij ook aan dat een vervolg eigenlijk ook betekent dat het zich afspeelt rond dezelfde personages en locaties. Mocht dat niet het geval zijn, kan je net zo goed een nieuw IP maken. The Lost Legacy speelt zich af in een soortgelijke omgeving als voorgaande games en borduurt verder op iconische karakters die dichtbij Nathan Drake stonden. Zou een The Last of Us spin-off titel in soortgelijke geest kunnen verschijnen in de eerste jaren van de Playstation 5?