Gran Turismo 7 aangekondigd voor Playstation 5

Gran Turismo 7 voor Playstation 5 brengt alle beste features uit eerdere delen samen in deze gloednieuwe race-titel. Een nóg meer realistische race-ervaring staat je op te wachten mede dankzij haptic feedback. Hier door voel je de banden op de weg. Dankzij de gloednieuwe 3D audio technologie kan je door te luisteren opmaken waar de andere auto’s ongeveer vandaan komen. Scheurt er zo meteen iemand langs je linkerzijde, zit er nog een vlak achter je, of komt er een van rechts?

From classic vehicles and tracks to the reintroduction of the legendary GT Simulation Mode – Gran Turismo 7 brings together the best features from past installments of the series alongside the future. An even more realistic driving experience awaits thanks to haptic feedback, which brings to life what it’s like when the tires hit the road. PS5’s immersive 3D audio allows players to sense the position of other cars and drivers around them. Coming to PlayStation 5.