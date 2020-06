Heroes Dutch Comic Con verplaatst naar november

Heroes Dutch Comic Con staat op de planning! Het jubileum jaar van het event is in 2020 en dat moet gevierd worden, vroeg of laat…

Eerder lieten we weten dat Heroes Dutch Comic Con bijna was, vervolgens moesten we laten weten dat wegens Covid-19 HDCC verplaatst moest worden naar juli. Helaas duurde Corona wat langer dan dat we allemaal voor ogen hadden. Daarom werd het evenement opnieuw voor de tweede keer verzet. Nu gaan we er gewoon van uit dat we dan eindelijk kunnen genieten van één van de leukste events van Nederland!

De Heroes Dutch Comic Con Anniversary Edition vindt nu plaats op 21 en 22 november 2020. Er is dus nog zat tijd om je kaartjes aan te schaffen zodat jij er ook bij kan zijn! Het uitstellen heeft misschien ook wel wat positieve kanten. Zo konden de Cosplayers net wat langer aan hun toffe outfits werken zodat deze straks echt helemaal af zijn. Zo kunnen ze hun creaties showen op de beursvloer maar bijvoorbeeld ook bij de Cosplay wedstrijd. Ook kan je eindelijk nieuwe mensen ontmoeten of juist vrienden die je altijd speciaal op Comic Con ontmoet. Te veel leuke dingen om op te noemen dus, het is eigenlijk het beste als je het zelf gaat ontdekken…

Voor de mensen die al kaarten hadden gekocht, deze zijn gewoon nog geldig en gelden voor dezelfde dag als waar je ze voor had gekocht. Kocht je ze origineel voor de zaterdag dan geldt de kaart nog altijd voor op de komende zaterdag. Kijk vooral op de website welke activiteiten en welke gasten er langs komen! Of om een kaartje te kopen uiteraard.

Wij zijn uiteraard ook aanwezig, zien we je daar?